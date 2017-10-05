WSJ: российские хакеры похитили данные АНБ о внедрении США в сети других стран

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Хакеры похитили подробные данные о том, как спецслужбы США внедряются в компьютерные сети других государств и защищаются сами от кибератак. С таким утверждением выступила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее версии, хакеры якобы работали на российские власти. По данным газеты, инцидент произошел в 2015 году, однако в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США о нем узнали только весной прошлого года. Контрактник АНБ, очевидно, пренебрег инструкциями, когда изъял секретную информацию на работе и перевел ее на домашний персональный компьютер.

Как утверждает издание, компьютер был оснащен программным обеспечением "Лаборатории Касперского". Газета не поясняет, каким именно образом хакеры воспользовались этим обстоятельством, чтобы взломать защиту ПК контрактника и похитить секретную информацию АНБ.

Согласно сведениям издания, имя и работодатель контрактника не разглашаются. Этот человек сознательно хранил на носителе секретные материалы АНБ, с которыми работал сверхурочно дома. Его не считают шпионом, хотя он точно знал, что совершает преступление, карающееся в уголовном порядке. Пока неясно, будет ли он уволен или отдан под суд, уточняет газета.

Реакция "Лаборатории Касперского" и АНБ

В компании "Лаборатория Касперского", куда обратилась газета, указали на отсутствие в публикации доказательств изложенных утверждений. "Не было предоставлено никакой информации или свидетельств, подкрепляющих предполагаемый инцидент. Как результат, мы должны предположить, что речь идет об очередном случае ложных обвинений", - приводит издание ответ компании.

В АНБ отказались комментировать публикацию. "Вне зависимости от того, заслуживает ли эта информация доверия или нет, политика АНБ заключается в том, чтобы не комментировать вопросы, касающиеся персонала или аффилированных [организаций]", - пояснил представитель агентства. Он уточнил, что министерство обороны США, в структуру которого входит АНБ, не пользуется компьютерным обеспечением "Лаборатории Касперского".

Пригласили в Конгресс и отложили слушания

В сентябре министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк, которая "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

Глава компании Евгений Касперский получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США и заявил, что готов ответить на обвинения по поводу своего предприятия и его антивирусного программного обеспечения, если успеет получить американскую визу. Касперский ранее говорил журналистам, что выражал готовность предоставить властям США исходный код программ, что явилось бы доказательством непричастности компании к кибершпионажу, но американские власти так их и не запросили.

21 сентября Касперский в своем Twitter объявил, что Конгресс решил отложить на неопределенное время слушания, касающиеся продукции "Лаборатории Касперского".

Представители властей РФ ранее также заявляли, что не имеют отношения к хакерским атакам.