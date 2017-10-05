СМИ: Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Украина передала США перечень вооружения, которое Киев желает получить от американской стороны.
Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщило в четверг издание "Лига".
"Украина рассчитывает на поставки систем воздушной разведки, танковых систем и другого вооружения из США", - сообщило издание. Муженко заявил, что все необходимые переговоры о поставках уже проведены. Глава генштаба сообщил, что "теперь дело за политическим решением".
В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения. Он отметил, что будет информировать руководство страны о конкретных вещах, которые планирует рекомендовать к осуществлению американской стороне.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможные поставки оружия ситуацию на востоке Украины не изменят, но приведут к увеличению числа жертв.