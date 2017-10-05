Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки

Международная панорама
5 октября, 22:05 дата обновления: 5 октября, 22:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

По данным источников издания, президент США во время выступления объяснит, почему СВПД не отвечает интересам Соединенных Штатов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Ирана
© EPA-EFE/Chris Kleponis / POOL

Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана

МИД РФ: выход США из ядерной сделки с Ираном станет для всех головной болью

Трамп вновь упрекнул Иран за ракетные испытания и поддержку КНДР

По их сведениям, американский лидер во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с достижением СВПД в 2015 году санкций против Ирана.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп принял решение относительно иранской сделки и объявит о нем в ближайшие дни.

"Как уже говорил президент, он уже принял решение и сделает заявление в подходящий момент. Он сконцентрирован главным образом на всеобъемлющей стратегии относительно того, как вести дела с Ираном", - ответила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов на соответствующий вопрос. Позднее она уточнила, что с заявлением глава государства может выступить "в ближайшие дни".

Ожидается, что Трамп 12 октября выступит с речью, в которой объявит о своем решении и изложит более масштабную стратегию США в отношении Ирана, которая находится в сформированном Вашингтоном списке государств - спонсоров терроризма.

Само соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны Трампа. В конце сентября он заявил, что уже принял решение насчет дальнейших действий в отношении СВПД. Тем не менее президент не стал его оглашать, а постпред США при ООН Никки Хейли уточнила, что речь не обязательно идет о предстоящем выходе Вашингтона из СВПД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
2
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
Раненный в центре Москвы предприниматель скончался в больнице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама