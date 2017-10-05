WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, американский лидер во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с достижением СВПД в 2015 году санкций против Ирана.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп принял решение относительно иранской сделки и объявит о нем в ближайшие дни.

"Как уже говорил президент, он уже принял решение и сделает заявление в подходящий момент. Он сконцентрирован главным образом на всеобъемлющей стратегии относительно того, как вести дела с Ираном", - ответила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов на соответствующий вопрос. Позднее она уточнила, что с заявлением глава государства может выступить "в ближайшие дни".

Ожидается, что Трамп 12 октября выступит с речью, в которой объявит о своем решении и изложит более масштабную стратегию США в отношении Ирана, которая находится в сформированном Вашингтоном списке государств - спонсоров терроризма.

Само соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны Трампа. В конце сентября он заявил, что уже принял решение насчет дальнейших действий в отношении СВПД. Тем не менее президент не стал его оглашать, а постпред США при ООН Никки Хейли уточнила, что речь не обязательно идет о предстоящем выходе Вашингтона из СВПД.