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Telegraph: консерваторы в ближайшие дни могут потребовать отставки Мэй

Международная панорама
5 октября, 22:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, октября. /ТАСС

По данным газеты, инициативу об отставке премьера готовы поддержать около 30 депутатов парламента

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ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Часть депутатов правящей в Великобритании Консервативной партии в течение ближайших трех дней могут потребовать отставки премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

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Так, консерватор Эд Вэйзи выразил убеждение, что "немало людей твердо убеждены в том, что она [премьер-министр] должна уйти в отставку" после провального выступления на ежегодном съезде Консервативной партии. По данным издания, около 30 депутатов парламента готовы поддержать инициативу, пока есть возможность, чтобы заставить Мэй подать в отставку до конца этого года.

"У нас не должно быть такой ситуации, когда некоторые выходят на публику с критикой, а остальные исчезают. О какой-либо личной неприязни к Терезе Мэй речи не идет. Она просто больше не рассматривается в качестве заслуживающего доверие или компетентного лидера", - приводит газета слова одного из консерваторов.

Разговоры об отставке Мэй возникли после ее речи, произнесенной в среду перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бумагу на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась буква. Безусловно, все эти неприятности сами по себе не могут служить причиной для отставки, однако в контексте последних политических событий они приобретают более опасную для главы правительства окраску.

Еще до партийного съезда Мэй находилась в сложном положении. На созванных по ее инициативе июньских парламентских выборах тори потеряли правящее большинство в Палате общин, и Мэй пришлось извиняться за свое решение. Но, несмотря на шквал критики, она осталась во главе партии и была намерена использовать свое часовое выступление на съезде консерваторов, чтобы продемонстрировать, что партия не находится в кризисе, ситуация под контролем, а слухи о смене лидера не имеют под собой никаких оснований. В такой ситуации сложности при произнесении речи не могли случиться в более неподходящий момент, а все перипетии этого выступления, скорее всего, будут в дальнейшем активно упоминаться многочисленными критиками премьера.

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