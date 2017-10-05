Белый дом рад, что расследование в Конгрессе показывает отсутствие связей Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рада тому, что участники расследования в Конгрессе приписываемого России вмешательства в президентские выборы в 2016 году и предположительного сговора команды нынешнего главы государства с Москвой, постепенно приходят к выводу, что таких связей не существовало. Об этом в очередной раз заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов. Трансляцию вел Белый дом.

"Сенатский комитет по разведке рассказал нам вчера, что после почти девяти месяцев расследования, на протяжении которых было проведено более сотни бесед [со свидетелями], которые продлились 250 часов, обработки 4 тыс. страниц транскриптов высказываний, 100 тыс. страниц документов, изучения докладов разведки по поводу вмешательства РФ в выборы, бесед с представителями администрации Барака Обамы и всеми членами предвыборной кампании Трампа было найдено ноль доказательств сговора предвыборной кампании Трампа с Россией", - напомнила она.

"Так что думаю, что американские граждане хотели бы, чтобы они [законодатели] сконцентрировались на других вещах. Мы уже говорили это не раз [об отсутствии связей], и мы рады, что они приходят к тому же выводу", - добавила Сандерс

В минувшую среду сенатор Ричард Берр, председатель спецкомитета по разведке Сената США, на специальной пресс-конференции объявил, что на данный момент участники расследования не готовы сделать каких-либо предварительных выводов по расследованию о приписываемых России попытках повлиять на американские президентские выборы в 2016 году и предположительного сговора президента США Дональда Трампа с Москвой. Кроме того, он в очередной раз повторил, что Россия никак не повлияла на исход прошлогодних выборов.