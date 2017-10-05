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Белый дом рад, что расследование в Конгрессе показывает отсутствие связей Трампа с РФ

Международная панорама
5 октября, 22:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, после многочисленных проверок "найдено ноль доказательств сговора" предвыборной кампании президента США и РФ

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рада тому, что участники расследования в Конгрессе приписываемого России вмешательства в президентские выборы в 2016 году и предположительного сговора команды нынешнего главы государства с Москвой, постепенно приходят к выводу, что таких связей не существовало. Об этом в очередной раз заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов. Трансляцию вел Белый дом.

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"Сенатский комитет по разведке рассказал нам вчера, что после почти девяти месяцев расследования, на протяжении которых было проведено более сотни бесед [со свидетелями], которые продлились 250 часов, обработки 4 тыс. страниц транскриптов высказываний, 100 тыс. страниц документов, изучения докладов разведки по поводу вмешательства РФ в выборы, бесед с представителями администрации Барака Обамы и всеми членами предвыборной кампании Трампа было найдено ноль доказательств сговора предвыборной кампании Трампа с Россией", - напомнила она.

"Так что думаю, что американские граждане хотели бы, чтобы они [законодатели] сконцентрировались на других вещах. Мы уже говорили это не раз [об отсутствии связей], и мы рады, что они приходят к тому же выводу", - добавила Сандерс

В минувшую среду сенатор Ричард Берр, председатель спецкомитета по разведке Сената США, на специальной пресс-конференции объявил, что на данный момент участники расследования не готовы сделать каких-либо предварительных выводов по расследованию о приписываемых России попытках повлиять на американские президентские выборы в 2016 году и предположительного сговора президента США Дональда Трампа с Москвой. Кроме того, он в очередной раз повторил, что Россия никак не повлияла на исход прошлогодних выборов.

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Персоны
Обама, Барак Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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