Пентагон назвал неконструктивными заявления РФ о поддержке США экстремистов в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. США считают неконструктивными заявления должностных лиц России о поддержке Соединенными Штатами экстремистов в Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Он прежде всего подтвердил, что взаимодействие ВС России и США, направленное на недопущение инцидентов в Сирии, продолжается. "У нас имеются различные каналы предотвращения конфликтов с Россией [в Сирии], мы работаем достаточно агрессивно. Как вы знаете, мы [в соответствии с национальным законодательством] ограничены по содержанию и масштабам того, о чем можем говорить с Российской Федерацией. Мы скрупулезно придерживаемся духа и буквы закона, когда дело касается этого", - сказал военачальник.

Далее он выразил несогласие с оценками роли США в Сирии, прозвучавшими из Москвы. "Я бы просто сказал, что недавние российские комментарии относительно деятельности США, вероятно, не являются полезными", - выразил мнение Маккензи. "Мы считаем, что мы и наши партнеры по коалиции, а также партнеры "на земле" [то есть силы оппозиции], находимся в Сирии, чтобы преследовать ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - утверждал генерал.

"Мы добиваемся огромного успеха. Мы надвигаемся на Ракку, направляемся сейчас еще южнее. Это хорошая новость", - сказал представитель КНШ.

Разгром ИГ приоритетен

В Пентагоне добавили, что приоритетом для Соединенных Штатов является разгром ИГ в долине Евфрата в Сирии, и не столь важно, кто именно это сделает.

"Приоритет - это завершение полного уничтожения ИГИЛ в долине Евфрата. Думаю, мы нейтрально относимся к тому, кто это сделает, пока этот процесс продолжается, и [при этом] эффективным образом", - сказал Маккензи.

Нынешняя администрация США неоднократно давала понять, что она не стремится обеспечить смену режима в Дамаске. В Вашингтоне заявляют, что основная задача - это уничтожение ИГ.

По словам Маккензи, силы правительства Сирии едва удерживают районы на западе страны, освобожденные недавно от экстремистов при поддержке российских Вооруженных сил (ВС).

"Я считаю, что силы сирийского государства, поддерживаемые Россией, по мере продвижения на запад в действительности находят все более сложным сохранение... Они не в состоянии удержать занятую территорию. Это, так сказать, свидетельствует о той относительной привязанности, которую население Сирии питает к [президенту Башару] Асаду и его правительству", - утверждал американский военачальник.

Между тем, по его версии, действующие в Сирии войска США с подобным не сталкиваются. "Мы не испытываем этих проблем в тех районах, которые в действительности очистили... на юге [Сирии]", - считает Маккензи.

Как подчеркнул в среду официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, основным препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка террористов со стороны США. "Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег", - сказал представитель военного ведомства России. Как он отметил, по всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС, а также стремительное освобождение от ИГ долины Евфрата идут вразрез с планами США.

Со схожими заявлениями выступил в конце сентября начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, широкомасштабное наступление боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб" инициировали в сентябре спецслужбы США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подтвердил, что Кремль солидарен с Минобороны в оценке роли США у Идлиба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ХVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в среду заявил, что российская сторона не видит, чтобы возглавляемая США коалиция всерьез взялась за борьбу с террористами в Сирии.

"Мы не раз привлекали внимание к тому, что западная коалиция, еще до того, как в Сирии стали работать ВКС РФ, в целом пассивно себя вела в отношении ИГИЛ. А в том, что касается "Джебхат ан-Нусры", - ее практически не трогали", - отметил министр.

"После того, как ВКС России по просьбе президента САР начали оказывать поддержку Вооруженным силам сирийской армии в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла", - продолжил Лавров. "Но даже до последнего времени, уже после того, как новая администрация [США] пришла, мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру", которая по-другому теперь называется, но от этого суть ее не изменилась", - подчеркнул он.

Кампания США против ИГ

Военную кампанию против ИГ США проводят при поддержке ряда стран-партнеров, утверждая, что в общей сложности в той или иной степени в операции участвует около 65 стран. В Ираке подобные боевые действия начались 15 июня 2014 года, в Сирии - 22 сентября 2014 года.

В марте в Сирию были направлены 400 американских морских пехотинцев для оказания поддержки вооруженным группировкам, ведущим наступление на Ракку - сирийский оплот ИГ. В апреле численность американских военных в этой арабской стране была увеличена до тысячи человек. В городе Манбидж были размещены около 100 военнослужащих спецназа сухопутных сил США. По данным телеканала CNN, задача американских военных на севере Сирии заключается в том, чтобы предотвращать столкновения между вооруженными группировками.