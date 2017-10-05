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Пентагон назвал неконструктивными заявления РФ о поддержке США экстремистов в Сирии

Международная панорама
5 октября, 23:51 дата обновления: 6 октября, 0:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи отметил, что приоритетом для Соединенных Штатов является разгром ИГ в долине Евфрата

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. США считают неконструктивными заявления должностных лиц России о поддержке Соединенными Штатами экстремистов в Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

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Он прежде всего подтвердил, что взаимодействие ВС России и США, направленное на недопущение инцидентов в Сирии, продолжается. "У нас имеются различные каналы предотвращения конфликтов с Россией [в Сирии], мы работаем достаточно агрессивно. Как вы знаете, мы [в соответствии с национальным законодательством] ограничены по содержанию и масштабам того, о чем можем говорить с Российской Федерацией. Мы скрупулезно придерживаемся духа и буквы закона, когда дело касается этого", - сказал военачальник.

Далее он выразил несогласие с оценками роли США в Сирии, прозвучавшими из Москвы. "Я бы просто сказал, что недавние российские комментарии относительно деятельности США, вероятно, не являются полезными", - выразил мнение Маккензи. "Мы считаем, что мы и наши партнеры по коалиции, а также партнеры "на земле" [то есть силы оппозиции], находимся в Сирии, чтобы преследовать ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - утверждал генерал.

"Мы добиваемся огромного успеха. Мы надвигаемся на Ракку, направляемся сейчас еще южнее. Это хорошая новость", - сказал представитель КНШ.

Разгром ИГ приоритетен

В Пентагоне добавили, что приоритетом для Соединенных Штатов является разгром ИГ в долине Евфрата в Сирии, и не столь важно, кто именно это сделает.

"Приоритет - это завершение полного уничтожения ИГИЛ в долине Евфрата. Думаю, мы нейтрально относимся к тому, кто это сделает, пока этот процесс продолжается, и [при этом] эффективным образом", - сказал Маккензи.

Нынешняя администрация США неоднократно давала понять, что она не стремится обеспечить смену режима в Дамаске. В Вашингтоне заявляют, что основная задача - это уничтожение ИГ.

По словам Маккензи, силы правительства Сирии едва удерживают районы на западе страны, освобожденные недавно от экстремистов при поддержке российских Вооруженных сил (ВС). 

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"Я считаю, что силы сирийского государства, поддерживаемые Россией, по мере продвижения на запад в действительности находят все более сложным сохранение... Они не в состоянии удержать занятую территорию. Это, так сказать, свидетельствует о той относительной привязанности, которую население Сирии питает к [президенту Башару] Асаду и его правительству", - утверждал американский военачальник.

Между тем, по его версии, действующие в Сирии войска США с подобным не сталкиваются. "Мы не испытываем этих проблем в тех районах, которые в действительности очистили... на юге [Сирии]", - считает Маккензи.

Как подчеркнул в среду официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, основным препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка террористов со стороны США. "Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег", - сказал представитель военного ведомства России. Как он отметил, по всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС, а также стремительное освобождение от ИГ долины Евфрата идут вразрез с планами США.

 

Со схожими заявлениями выступил в конце сентября начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, широкомасштабное наступление боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб" инициировали в сентябре спецслужбы США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подтвердил, что Кремль солидарен с Минобороны в оценке роли США у Идлиба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ХVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в среду заявил, что российская сторона не видит, чтобы возглавляемая США коалиция всерьез взялась за борьбу с террористами в Сирии.

"Мы не раз привлекали внимание к тому, что западная коалиция, еще до того, как в Сирии стали работать ВКС РФ, в целом пассивно себя вела в отношении ИГИЛ. А в том, что касается "Джебхат ан-Нусры", - ее практически не трогали", - отметил министр.

"После того, как ВКС России по просьбе президента САР начали оказывать поддержку Вооруженным силам сирийской армии в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла", - продолжил Лавров. "Но даже до последнего времени, уже после того, как новая администрация [США] пришла, мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру", которая по-другому теперь называется, но от этого суть ее не изменилась", - подчеркнул он.

Кампания США против ИГ

Военную кампанию против ИГ США проводят при поддержке ряда стран-партнеров, утверждая, что в общей сложности в той или иной степени в операции участвует около 65 стран. В Ираке подобные боевые действия начались 15 июня 2014 года, в Сирии - 22 сентября 2014 года.

В марте в Сирию были направлены 400 американских морских пехотинцев для оказания поддержки вооруженным группировкам, ведущим наступление на Ракку - сирийский оплот ИГ. В апреле численность американских военных в этой арабской стране была увеличена до тысячи человек. В городе Манбидж были размещены около 100 военнослужащих спецназа сухопутных сил США. По данным телеканала CNN, задача американских военных на севере Сирии заключается в том, чтобы предотвращать столкновения между вооруженными группировками.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Лавров, Сергей Викторович
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