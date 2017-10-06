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В Бухаресте открывается сессия Парламентской ассамблеи НАТО

Международная панорама
6 октября, 0:19 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 6, октября. /ТАСС

Участники обсудят "напряженные отношения с Россией, безопасность в регионе Черного моря, угрозу терроризма в конфликтных очагах на Ближнем Востоке и новые тенденции в информационной войне"

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БУХАРЕСТ, 6 октября. /ТАСС/. Ежегодная 63-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО открывается в пятницу в румынской столице. В ней примут участие около 300 делегатов из 29 стран-участниц НАТО, а также 23 ассоциированных стран и стран-наблюдателей. Всего же на сессию, согласно генеральному секретарю Палаты депутатов Румынии Силвии Михалча, съедутся около 2 тыс. человек, мероприятие обойдется румынскому бюджету в 10 млн леев (€2,2 млн).

Программа работы натовского форума

Согласно программе, в пятницу состоится только пресс-конференция с участием председателя ПА НАТО Паоло Алли, генерального секретаря организации Дэвида Хоббса и главы румынской делегации в ПА НАТО Верджила Кицака.

В субботу и в воскресенье работа будет проходить в комитетах ПА НАТО.

В понедельник состоится пленарное заседание, на котором выступят Паоло Алли, президент Румынии Клаус Йоханнис, спикеры Сената и Палаты депутатов Румынии Кэлин Попеску-Тэричану и Ливиу Драгня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Будут приняты резолюции 63-й сессии ПА НАТО, а также решен ряд организационных вопросов.

Парламентарии обсудят стоящие перед альянсом вызовы

Как указывается на сайте ПА НАТО, участники сессии оценят стоящие перед альянсом вызовы, "включая напряженные отношения с Россией, безопасность в регионе Черного моря, угрозу терроризма в конфликтных очагах на Ближнем Востоке и новые тенденции в информационной войне".

Как ожидается, в ряде резолюций будет содержаться призыв к союзникам "соблюдать обещания увеличить военные бюджеты, сократить раздробленность европейской оборонной промышленности, сохранить технологическое преимущество НАТО и углубить связи с Евросоюзом".

В повестку дня войдут такие вопросы, как растущая напряженность в отношениях с КНДР после проведенных ей ядерных и ракетных испытаний, миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute support) в Афганистане, вызовы, связанные с потребностью в энергоносителях и изменением климата, а также безопасность в Арктическом регионе.

Отношения НАТО с Москвой - в центре внимания участников

Так, парламентарии обсудят отношения альянса с Москвой после российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017". Как ожидается, они призовут к "твердой поддержке примерно 4 тыс. военных, размещенных на восточных границах НАТО, как часть укрепленного передового базирования НАТО, а также к усиленному присутствию [альянса] в Румынии и на Черном море". Одновременно участники выступят за сохранение открытым существующего канала для диалога, которым является Совет НАТО - Россия.

На повестке дня также южный фланг НАТО

Шесть лет войны в Сирии и продолжающиеся сектантские распри в Ираке продолжают дестабилизировать регионы Ближнего Востока и Северной Африки, выталкивают больше беженцев к границам Европы и пополняют ряды рекрутов "Исламского государства", указывается в документе.

Участники обсудят также ситуацию в Ливии, которая стала главной отправной точкой для мигрантов, отправляющихся в путь по Средиземному морю, потенциальной новой базой для экстремистов "Исламского государства" после того, как группировка потерпела военные поражения в Сирии и Ираке, а также еще одной областью, на которую Россия стремится распространить свое влияние.

ПА НАТО объединяет парламентариев стран-участниц альянса, ее задача - обеспечивать связь между альянсом и гражданами стран евроатлантического региона.

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Темы
Кризис в Сирии Отношения России и НАТО Стратегические учения "Запад-2017" Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Драгня, Ливиу Йоханнис, Клаус Столтенберг, Йенс Попеску-Тэричану, Кэлин
Страны
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