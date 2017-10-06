ООН внесла аравийскую коалицию в черный список за убийство детей в Йемене

ООН, 6 октября. /ТАСС/. ООН внесла коалицию во главе с Саудовской Аравией, воюющую в Йемене на стороне правительства, в список участников вооруженных конфликтов, которые несут ответственность за гибель детей. Как следует из конфиденциального доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленного в четверг в Совет Безопасности, действия Эр-Рияда и его союзников привели в 2016 году к смерти и ранениям почти 700 несовершеннолетних.

В документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, административный глава всемирной организации отметил усилия коалиции по исправлению ситуации, хотя и признал, что предпринимаемых мер недостаточно.

По данным ООН, в прошлом году в Йемене были убиты 502 ребенка и ранены еще 838. Согласно докладу, 683 погибших и раненых - на совести аравийской коалиции, 414 - мятежников, 17 - народной милиции, шести - вооруженных сил Йемена, шести - террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и еще одного - "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове.

Генсек ООН отметил, что за последний год нападения с воздуха послужили причиной половины всех детских жертв (349 убитых и 334 раненых) в Йемене. "К примеру, в октябре удар коалиции по похоронной процессии в Сане привел к гибели 24 детей", - говорится в докладе. На долю коалиции также пришлось 73% всех нападений на школы и больницы за прошлый год, кроме того, она несет ответственность за 13 случаев, когда гуманитарным сотрудникам не позволили оказать помощь населению, утверждается в документе.

Диалог с Саудовской Аравией

В докладе особо подчеркивается, что секретариат ООН и Саудовская Аравия ведут диалог по вопросу обеспечения безопасности детей в Йемене. "ООН была проинформирована о мерах, принятых коалицией в 2016 году для смягчения последствий конфликта для детей, включая введение правил ведения боевых действий, а также создание совместной группы по проверке инцидентов с участием мирных жителей", - отмечается в документе. Генсек ООН назвал эти меры "шагом в правильном направлении", однако признал, что они оказались недостаточными, и количество правонарушений в отношении детей в 2016 году "оставалось на недопустимо высоком уровне".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно бьют тревогу о нависшей над страной катастрофе: по последним оценкам, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает три млн человек. Семь млн жителей Йемена находятся на пороге голода, а два млн детей страдают от острого недостатка питания. При этом Иран обвиняют в предоставлении финансовой помощи и вооружения антиправительственным силам.

Убийства и нарушения прав детей в 15 странах

Антониу Гутерриш в своем докладе разбирает ситуацию в более чем 20 странах, в том числе в Афганистане, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Колумбии, Ливии, Мали, Мьянме, Нигерии, Сомали, Сирии, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Черный список участников вооруженных конфликтов разделен на две группы: те, кто ввел "меры, направленные на улучшение защиты детей", и те, кто не сделал этого. Аравийская коалиция наряду с афганской полицией, Революционными вооруженными силами Колумбии и рядом других правительственных структур и негосударственных вооруженных формирований включены в первую группу. В число злостных нарушителей прав детей, которые, по мнению генсека ООН, не предпринимают шагов по улучшению своего "послужного списка", внесены более 50 воюющих сторон. В случае с Сирией это - правительственные войска, формирования вооруженной оппозиции и ряд экстремистских группировок, включая ИГ и "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в РФ).

В ожидании ответа Эр-Рияда

В прошлом году предшественник Гутерриша Пан Ги Мун также включил аравийскую коалицию в черный список доклада, в котором утверждалось, что авиация региональных сил ответственна за гибель более половины из двух тыс. жертв среди детей, зафиксированных в 2015 году. После этого Саудовская Аравия пригрозила руководству ООН, что члены коалиции выйдут из состава всемирной организации, а также прекратят ее финансирование.

В итоге Пан Ги Мун согласился временно исключить упоминание коалиции из доклада при условии, что совместная комиссия ООН и Саудовской Аравии подтвердит, что нападения на детей прекратились. Сообщения о гибели несовершеннолетних в результате авиаударов в Йемене продолжали поступать, но аравийская коалиция вплоть до настоящего момента не фигурировала в черном списке ООН.

Коалиция пока никак не прокомментировала решение Антониу Гутерриша. Ожидается, что в пятницу постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими даст пресс-конференцию в Нью-Йорке.

Реакция правозащитников

Правозащитники в четверг приветствовали возвращение аравийской коалиции в перечень нарушителей прав детей. Первой высказалась неправительственная организация Human Rights Watch, которая призвала прекратить поставки оружия Саудовской Аравии, пока она не предпримет действенные шаги по защите детей.

"Генеральный секретарь поступил правильно, включив возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в черный список за продолжение нападений, которые привели к смерти сотен детей и уничтожению десятков школ и больниц в Йемене", - заявил директор отдела HRW по защите прав детей Джо Бекер. По его словам, Эр-Рияд и союзники должны "перестать давать пустые обещания" и "предпринять конкретные действия", чтобы положить конец "противоправным нападениям" и перестать препятствовать оказанию гуманитарной помощи жителям Йемена. "До тех пор, пока этого не произойдет, правительства должны прекратить продажу любого оружия Саудовской Аравии", - подчеркнул он.