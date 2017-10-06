США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. США тревожит проявляемый рядом их союзников интерес к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400. Это не стала скрывать в четверг официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Саудовская Аравия хотела бы закупить у Москвы С-400.
"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз", - отметила Балданза.
Она также сочла необходимым указать, что "США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок".
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.
Примерно такая же реакция последовала от Пентагона, когда в прошлом месяце стало известно, что другой ключевой союзник США - Турция внесла России задаток за С-400. "Мы довели до сведения турецких официальных лиц, что испытываем беспокойство относительно потенциального приобретения С-400", - заявил ТАСС 12 сентября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл.
Он повторил позицию Вашингтона в дискуссиях с Анкарой по вопросам закупок вооружений у стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, в частности России: их невозможно совместить с натовскими. "Наилучшим вариантом защиты Турции от различных угроз в ее регионе остается совместимая с НАТО система ПРО", - указал Майкл.
В июле министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с журналистами, которые поинтересовались, одобряет ли он планы Турции относительно приобретения С-400, был вынужден признать: "Это суверенное решение [Анкары]".
С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.