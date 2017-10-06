Telegraph: глава британского МВД считает, что Мэй должна остаться премьером

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Тереза Мэй должна остаться во главе британского правительства. Такое мнение высказала министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд в колонке для газеты The Daily Telegraph.

По словам Радд, возглавляемое Мэй правительство хочет проложить путь, который приведет к "процветающей, безопасной и объединенной стране". "Мы можем сделать это, и мы сделаем под ее [Мэй] руководством. Она должна остаться", - считает министр.

Глава МВД также выступила в защиту премьера, во время выступления которой на завершении съезда консерваторов произошло несколько накладок. По мнению Радд, они не должны отвлекать внимание от сути речи Мэй и конференции в целом. Она отметила, что "если презентация подводит, мы не должны ограничиваться оберткой, а посмотреть, что на самом деле содержится в посылке, увидеть суть". Кроме того, Радд считает, что со сложностями глава правительства справилась "мужественно и грациозно".

Разговоры об отставке Мэй возникли после ее речи, произнесенной в среду перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бумагу на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась буква.

Еще до партийного съезда Мэй находилась в сложном положении. На созванных по ее инициативе июньских парламентских выборах тори потеряли правящее большинство в Палате общин, и премьеру пришлось извиняться за свое решение. Но, несмотря на шквал критики, она осталась во главе партии и была намерена использовать свое часовое выступление на съезде консерваторов, чтобы продемонстрировать, что политическая сила не находится в кризисе, ситуация под контролем, а слухи о смене лидера не имеют под собой никаких оснований.