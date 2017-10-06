Трамп: нельзя позволять КНДР угрожать США и их союзникам

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. КНДР угрожает США и их союзникам массовыми жертвами, Вашингтон сделает все, чтобы не допустить этого. Об этом в четверг на встрече с американскими военачальниками заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, текст его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

"В Северной Корее наша цель - денуклеаризация. Мы не можем позволить этой диктатуре угрожать нашей стране или нашим союзникам гибелью невообразимого числа людей", - сказал американский лидер.

"Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы предотвратить это. И, если потребуется, это будет сделано, поверьте мне", - резюмировал Трамп.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.