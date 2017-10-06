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Трамп заявил о "затишье перед бурей", не уточнив значения своих слов

Международная панорама
6 октября, 4:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, октября. /ТАСС

Журналисты из пресс-пула Белого дома предположили, что высказывание могло относиться к соглашению с Ираном или к борьбе с международным терроризмом

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг перед ужином с членами американского военного командования и их женами произнес фразу о "затишье перед бурей", не уточнив ее значения. Слова главы государства распространил пресс-пул Белого дома.

Трамп, его супруга Меланья и их гости собрались для общей фотографии. В этот момент президент, по свидетельству журналистов, обвел рукой комнату и спросил находившихся в ней репортеров: "Вы, ребята, знаете, что это значит?". На просьбу пояснить, он ответил: "Может быть, это затишье перед бурей", - сказал он. Отвечать на уточняющие вопросы о том, касается ли его высказывание Ирана или группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Трамп не стал.

"У нас самые лучшие в мире военные", - утверждал американский лидер.

До этого Трамп провел встречу с военачальниками, на которой также присутствовали министр обороны Джеймс Мэттис, председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Перед началом встречи Трамп обвинил Иран в том, что тот "не следует духу" соглашения по его ядерной программе, пообещал защитить союзников от угроз со стороны КНДР, а также заявил об успехе в борьбе с ИГ.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Данфорд, Джозеф Макмастер, Герберт
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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