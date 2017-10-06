В правительстве Великобритании заявили, что Мэй считает своим долгом продолжать работу

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018Спорт 6 октября, 4:38
Роскомнадзор создал департамент по блокировке анонимайзеров и VPN-сервисовОбщество 6 октября, 2:28
Олимпийская чемпионка гимнастка Чусовитина выбрана в комиссию спортсменов FIGСпорт 6 октября, 2:20
Сборные Англии и Германии сыграют на чемпионате мира по футболу в РоссииСпорт 6 октября, 1:47
Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программеМеждународная панорама 6 октября, 1:41
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400Международная панорама 6 октября, 1:14
Сборные Бразилии и Боливии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:14
Президент и премьер Перу исполнили танец, чтобы вдохновить сборную на попадание на ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:05
Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 6 октября, 0:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает своим долгом продолжить работу в качестве главы правительства. Об этом заявил первый министр, руководитель секретариата британского кабмина Дэмиан Грин.
"Я знаю, что она [Мэй] как никогда полна решимости продолжить работу: она считает это своим долгом, - приводит в четверг британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си слова Грина. - Она продолжит [деятельность] и обеспечит успех правительства".
Разговоры об отставке Мэй возникли после ее речи, произнесенной в среду перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бумагу на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась буква.
Еще до партийного съезда Тереза Мэй находилась в сложном положении. На созванных по ее инициативе июньских парламентских выборах тори потеряли правящее большинство в Палате общин, и премьеру пришлось извиняться за свое решение. Но, несмотря на шквал критики, она осталась во главе партии и была намерена использовать свое часовое выступление на съезде консерваторов, чтобы продемонстрировать, что политическая сила не находится в кризисе, ситуация под контролем, а слухи о смене лидера не имеют под собой никаких оснований.