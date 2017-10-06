Politico: личный телефон руководителя аппарата Белого дома Джона Келли мог быть взломан

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Администрация президента США считает, что личный телефон нынешнего главы аппарата Белого дома Джона Келли мог быть взломан. Об этом в четверг пишет газета Politico со ссылкой на трех правительственных служащих.
По сведениям издания, сотрудники службы технической поддержки Белого дома пришли к такому заключению после того, как летом Келли пожаловался им на то, что его мобильное устройство работает некорректно. При этом чиновники отмечают, что взломан телефон мог быть еще в декабре минувшего года.
По информации Politico, среди сотрудников Белого дома была распространена записка, в которой сообщалось об инциденте и приводилась рекомендация прекратить использовать устройство. Сейчас глава аппарата пользуется другим телефоном.
Как отмечает издание, инцидент вызывает обеспокоенность в связи с тем, что доступ к данным устройства Келли могли получить хакеры или правительства иностранных государств. В то же время представитель Белого дома сообщил, что с момента назначения на эту должность в администрации Дональда Трампа личным телефоном отставной генерал пользовался редко и официальные переговоры проводил по служебному устройству.
В январе Сенат Конгресса США утвердил Джона Келли в должности главы министерства национальной безопасности. 28 июля он был назначен новым начальником аппарата сотрудников Белого дома.