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Власти Казахстана ожидают, что переговоры в Астане приведут к урегулированию в Сирии

Международная панорама
6 октября, 8:59 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов ожидает, что эти усилия в дальнейшем приведут к всеобъемлющему политическому урегулированию

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают, что переговоры по Сирии в Астане приведут к политическому урегулированию в арабской стране. Об этом заявил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, выступая на IV международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Астане.

"Именно здесь стали проявляться контуры международного взаимодействия с участием ключевых факторов борьбы с терроризмом, что привело к созданию знаменитых четырех зон деэскалации на территории Сирии", - сказал Абдрахманов, говоря об астанинском процессе.

"Мы ожидаем, что эти усилия в дальнейшем приведут к всеобъемлющему политическому урегулированию на многострадальной сирийской земле, прежде всего на площадке Женевы под эгидой ООН", - отметил дипломат.

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