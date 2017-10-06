Власти Казахстана ожидают, что переговоры в Астане приведут к урегулированию в Сирии

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают, что переговоры по Сирии в Астане приведут к политическому урегулированию в арабской стране. Об этом заявил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, выступая на IV международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Астане.
"Именно здесь стали проявляться контуры международного взаимодействия с участием ключевых факторов борьбы с терроризмом, что привело к созданию знаменитых четырех зон деэскалации на территории Сирии", - сказал Абдрахманов, говоря об астанинском процессе.
"Мы ожидаем, что эти усилия в дальнейшем приведут к всеобъемлющему политическому урегулированию на многострадальной сирийской земле, прежде всего на площадке Женевы под эгидой ООН", - отметил дипломат.