Власти Казахстана ожидают, что переговоры в Астане приведут к урегулированию в Сирии

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают, что переговоры по Сирии в Астане приведут к политическому урегулированию в арабской стране. Об этом заявил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, выступая на IV международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Астане.

"Именно здесь стали проявляться контуры международного взаимодействия с участием ключевых факторов борьбы с терроризмом, что привело к созданию знаменитых четырех зон деэскалации на территории Сирии", - сказал Абдрахманов, говоря об астанинском процессе.

"Мы ожидаем, что эти усилия в дальнейшем приведут к всеобъемлющему политическому урегулированию на многострадальной сирийской земле, прежде всего на площадке Женевы под эгидой ООН", - отметил дипломат.