Соратники Порошенко охраняют трибуну Рады перед рассмотрением законопроектов о Донбассе

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Члены фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) собрались около трибуны Верховной рады, чтобы предотвратить ее блокирование со стороны других политических сил перед рассмотрением законопроектов о реинтеграции и статусе Донбасса. Спикеру Рады Андрею Парубию удалось открыть утреннее заседание.

Несколько депутатов от фракции "Блока Петра Порошенко" заблаговременно, до начала заседания парламента, заняли позиции вокруг трибуны и президиума парламента, чтобы не допустить туда оппонентов из "Самопомощи" и националистической "Свободы", которые в четверг сорвали рассмотрение законопроектов о Донбассе.

По информации телеканала "112 Украина", депутатов от фракции БПП пустили в зал заседания раньше, чем представителей других политических сил.

В среду, 4 октября, президент Украины внес в Раду законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. Позднее в него была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на Минские соглашения. В тот же день Порошенко зарегистрировал и законопроект о статусе Донбасса, продлевая его действие на год. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроекты.

Оба законопроекта планировалось рассмотреть на вечернем заседании Верховной рады в четверг. Однако националисты и представители "Самопомощи" заблокировали президиум парламента, в итоге спикер Парубий сначала объявил перерыв в работе депутатов, а затем закрыл заседание.