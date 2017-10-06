Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соратники Порошенко охраняют трибуну Рады перед рассмотрением законопроектов о Донбассе

Международная панорама
6 октября, 10:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, октября. /ТАСС

Несколько депутатов от фракции "Блока Петра Порошенко" заблаговременно, до начала заседания парламента, заняли позиции вокруг трибуны и президиума парламента

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Члены фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) собрались около трибуны Верховной рады, чтобы предотвратить ее блокирование со стороны других политических сил перед рассмотрением законопроектов о реинтеграции и статусе Донбасса. Спикеру Рады Андрею Парубию удалось открыть утреннее заседание.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв

В Раде изъяли из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях

Свыше половины импортного угля поступает на Украину из России

Несколько депутатов от фракции "Блока Петра Порошенко" заблаговременно, до начала заседания парламента, заняли позиции вокруг трибуны и президиума парламента, чтобы не допустить туда оппонентов из "Самопомощи" и националистической "Свободы", которые в четверг сорвали рассмотрение законопроектов о Донбассе.

По информации телеканала "112 Украина", депутатов от фракции БПП пустили в зал заседания раньше, чем представителей других политических сил.

В среду, 4 октября, президент Украины внес в Раду законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. Позднее в него была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на Минские соглашения. В тот же день Порошенко зарегистрировал и законопроект о статусе Донбасса, продлевая его действие на год. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроекты.

Оба законопроекта планировалось рассмотреть на вечернем заседании Верховной рады в четверг. Однако националисты и представители "Самопомощи" заблокировали президиум парламента, в итоге спикер Парубий сначала объявил перерыв в работе депутатов, а затем закрыл заседание. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
3
В СК уточнили число погибших в ДТП под Владимиром
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Строители в Петербурге за 827 дней сделали "Лахта центр" самым высоким зданием в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама