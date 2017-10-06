Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса означает, что Киев выходит из минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины. Такое мнение высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко на пресс-конференции в ТАСС.

"Законопроект о реинтеграции по сути означает отказ от минских соглашений, он противоречит нескольким пунктам "Минска". Та поспешность, с которой президент Петр Порошенко внес его, означает, что после 18 октября резко возрастает опасность военных действий, так как больше минские соглашения не являются тем единственным основанием для дальнейшего мирного урегулирования, он [закон о реинтеграции] прекращает их действие, все свободны от своих обязательств", - указал Бондаренко.

Он напомнил, что из текста законопроекта было исключено упоминание о минских соглашениях. Они значились лишь в седьмой статье документа, в которой говорилось о приоритетности положений минских соглашений в части обеспечения безопасности. Вместо этого было предложено опираться на заявление Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Донбассе. Ряд депутатов, обсуждая этот документ, высказали мнение, что эта статья официально вводила минские соглашения в законодательное поле Украины, что накладывало на Киев обязательства по их выполнению.

По мнению директора Фонда прогрессивной политики, теперь минские соглашения торпедируются Киевом. "Это означает то, что Украина уже формально выходит из "Минска", прекращает работу Контактная группа и нормандский формат. Что им обсуждать, если это единственная основа, а принятый Киевом законопроект фактически ее отменяет?" - констатировал он.

Бондаренко указал, что ни о каком реальном восстановлении суверенитета Донбасса со стороны Киева речи не идет, и если Украина захочет реализовать законопроект о реинтеграции, то это будет "начало военной операции против Донбасса".

Украинский парламент в пятницу одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса названы "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.