Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку

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МАДРИД, 6 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Данную информацию корреспонденту ТАСС подтвердил в пятницу его официальный представитель.
"Он [Аграмунт] представил утром заявление [о желании покинуть пост], - сказал представитель. - Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным".
Педро Аграмунт ранее сообщил о своем решении в Twitter.
Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh— Pedro Agramunt (@pagramunt) 6 October 2017