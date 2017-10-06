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Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку

Международная панорама
6 октября, 15:09 дата обновления: 6 октября, 15:12 UTC+3

Информацию подтвердил официальный представитель Аграмунта

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Материал из 1 страницы
Педро Аграмунт

Педро Аграмунт

© EPA/ATTILA KOVACS

МАДРИД, 6 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Данную информацию корреспонденту ТАСС подтвердил в пятницу его официальный представитель.

"Он [Аграмунт] представил утром заявление [о желании покинуть пост], - сказал представитель. - Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным".

Педро Аграмунт ранее сообщил о своем решении в Twitter.

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Аграмунт, Педро
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