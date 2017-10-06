Тереза Мэй заявила, что обладает полной поддержкой правительства

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что обладает полной поддержкой своего правительства, отвергнув таким образом призывы некоторых членов правящей Консервативной партии уйти в отставку.

"На этой неделе у меня была простуда. Стране нужно уверенное руководство, и именно его я осуществляю при полной поддержке моего кабинета", - заявила она в прямом эфире телеканала Sky News. "На следующей неделе я проинформирую депутатов о моей флорентийской речи, которая дала настоящий толчок переговорам по Brexit. Я также представлю законопроект по ограничению роста тарифов на электричество, который не позволит "обдирать" обычные рабочие семьи", - добавила премьер-министр.

Разговоры об отставке Мэй возникли после ее речи, произнесенной 4 октября перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бумагу на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась буква.

Еще до партийного съезда Мэй находилась в сложной ситуации. На созванных по ее инициативе июньских парламентских выборах тори потеряли правящее большинство в Палате общин, и премьеру пришлось извиняться за свое решение. Но, несмотря на шквал критики, она осталась во главе партии и была намерена использовать свое часовое выступление на съезде консерваторов, чтобы продемонстрировать, что политическая сила не находится в кризисе, ситуация под контролем, а слухи о смене лидера не имеют под собой никаких оснований.

Призывы к отставке

Ранее в пятницу известный британский политик и парламентарий Грант Шеппс, который в 2012-2015 годах занимал должность председателя правящей Консервативной партии, призвал Мэй к уходу в отставку и заявил, что его позицию разделяют 30 депутатов Палаты общин и еще "1-2 члена кабинета министров". Об этом он заявил в интервью Четвертому радиоканалу Би-би-си и телеканалу Sky News.

Говоря о списке тех, кто поддерживает его инициативу, Шеппс заметил, что в нем "есть и сторонники продолжения членства в ЕС, и сторонники Brexit", и что число идеи смены премьера и лидера тори продолжает расти. "Мы осознаем, что решение проблемы состоит не в том, чтобы прятать головы в песок и лишь надеяться на то, что дела улучшатся. В отношении Брауна и Мейджора это не срабатывало, и я не думаю, что сработает и сейчас", - заметил он.

Таким образом, Шеппс сравнил премьерство Мэй с неудачными последними годами правления двух ее предшественников - консерватора Джона Мейджора (1990-1997) и лейбориста Гордона Брауна (2007-2010), при власти которых возглавляемые ими партии резко теряли популярность и после поражения на выборах вынуждены были на долгие годы уйти в оппозицию.

Шеппс стал вторым членом фракции тори в Палате общин, кто открыто призвал к отставке Мэй. До него это сделал парламентарий Эд Вэйзи, который в 2010-2016 годах входил в состав кабинета министров.

Согласно существующим правилам, для того, чтобы организовать выборы нового лидера тори, с подобной инициативой должны выступить не менее 48 депутатов парламентской фракции консерваторов.