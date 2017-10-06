Трамп отметил усилия военных США по сдерживанию КНДР и Ирана

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время состоявшейся в четверг встречи с американскими военачальниками отметил успехи вооруженных сил в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также усилия по сдерживанию КНДР и Ирана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент приветствовал усилия военного командования по разгрому "Исламского государства", проведению гораздо более агрессивной кампании в Афганистане, противостояние угрозе со стороны Северной Кореи, противодействие Ирану, а также оказание помощи во время беспрецедентного сезона ураганов", - сказали в пресс-службе. Кроме того, Трамп огласил свои приоритеты в сфере национальной безопасности. На встрече также обсуждался вопрос "продвижения позитивного американского влияния за рубежом" и "поддержание мира при помощи силы".
После этой встречи Трамп в присутствии журналистов заявил о "затишье перед бурей". "Может быть, это затишье перед бурей", - сказал он, не уточнив, что имеет ввиду.