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Трамп отметил усилия военных США по сдерживанию КНДР и Ирана

Международная панорама
6 октября, 16:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, октября. /ТАСС

Как сообщили в Белом доме, президент США также отметил успехи в борьбе с "Исламским государством"

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время состоявшейся в четверг встречи с американскими военачальниками отметил успехи вооруженных сил в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также усилия по сдерживанию КНДР и Ирана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент приветствовал усилия военного командования по разгрому "Исламского государства", проведению гораздо более агрессивной кампании в Афганистане, противостояние угрозе со стороны Северной Кореи, противодействие Ирану, а также оказание помощи во время беспрецедентного сезона ураганов", - сказали в пресс-службе. Кроме того, Трамп огласил свои приоритеты в сфере национальной безопасности. На встрече также обсуждался вопрос "продвижения позитивного американского влияния за рубежом" и "поддержание мира при помощи силы".

После этой встречи Трамп в присутствии журналистов заявил о "затишье перед бурей". "Может быть, это затишье перед бурей", - сказал он, не уточнив, что имеет ввиду.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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