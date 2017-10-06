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CNN: Стивен Пэддок перед стрельбой в Лас-Вегасе хотел приобрести трассирующие пули

Международная панорама
6 октября, 17:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

Такие пули после выстрела светятся и оставляют видимый след, что позволяет вести более прицельную стрельбу

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), накануне бойни пытался приобрести трассирующие пули.

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Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования.

По ее данным, на оружейном шоу в Финиксе (штат Аризона) Пэддок приобрел большое количество боеприпасов, однако не смог купить трассирующие пули, которые после выстрела начинают светиться и оставляют ясно видимый след для стрелка.

Как отметила телекомпания со ссылкой на экспертов, если бы Пэддок использовал трассирующие пули, то он мог бы корректировать стрельбу и жертв могло быть гораздо больше.

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