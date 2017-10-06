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Мадрид призвал власти Каталонии провести новые региональные выборы

Международная панорама
6 октября, 17:57 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 6, октября. /ТАСС

Власти Испании считают прошедший в Каталонии референдум нелегитимным

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МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Власти Испании призвали каталонское руководство провести новые региональные выборы из-за политического кризиса после референдума о независимости. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Мадриде заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

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По его словам, главе автономии Карлесу Пучдемону нужно "вернуться [к соблюдению] законности", чтобы приступить к ведению диалога. "Было бы хорошо начать залечивать эту рану с парламента Каталонии, где представлены жители, с помощью [созыва] автономных выборов", - считает Мендес де Виго. Он также напомнил, что король Филипп VI во время обращения к нации высказался за уважение конституционного порядка.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным. Глава Каталонии Карлес Пучдемон хочет выступить 10 октября перед парламентом автономии, чтобы "проинформировать о политической ситуации" в регионе.

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