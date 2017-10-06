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На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от Испании

Международная панорама
6 октября, 18:01 дата обновления: 6 октября, 18:08 UTC+3

Согласно окончательным данным подсчета голосов, за независимость высказались 90,18% проголосовавших

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© AP Photo/Paul White

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Более 2,04 млн жителей Каталонии проголосовали в воскресенье на референдуме за выход автономной области из состава Испании. Такие данные распространило в пятницу правительство региона.

По его информации, после обработки всех бюллетеней 90,18% принявших участие в плебисците поддержали независимость Каталонии.

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