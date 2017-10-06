На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от Испании

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Более 2,04 млн жителей Каталонии проголосовали в воскресенье на референдуме за выход автономной области из состава Испании. Такие данные распространило в пятницу правительство региона.

По его информации, после обработки всех бюллетеней 90,18% принявших участие в плебисците поддержали независимость Каталонии.