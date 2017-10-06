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СМИ: экс-президент Ирака похоронен под курдским флагом

Международная панорама
6 октября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Похороны прошли в родном городе Джаляля Талабани в Иракском Курдистане. Решение обернуть его гроб курдским флагом спровоцировало недовольство Багдада

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший президент Ирака Джаляль Талабани похоронен в пятницу с воинскими почестями в родном городе Сулеймания в Иракском Курдистане. Как передает новостной портал Shafaq News, церемония прощания с экс-главой арабской страны прошла в присутствии официальных лиц региона и иностранных представителей.

По информации издания, сама церемония погребения вызвала протест центральных властей Ирака, поскольку гроб Талабани был обернут не в иракский национальный, а в курдский флаг - красно-бело-зеленый с солнцем в середине. Более того, как отмечается, руководство в Багдаде хотело, чтобы прощание с ним изначально прошло в столице, однако семья экс-президента настояла на том, что тело должно быть напрямую доставлено в Сулейманию.

На похороны Талабани пришли десятки тысяч человек. Несмотря на возникшие противоречия с Багдадом во время церемонии были исполнены как иракский гимн, так и курдский.

83-летний Талабани, возглавлявший Ирак с 2005 по 2014 год, скончался во вторник в одной из больниц Германии, где проходил лечение после перенесенного в 2012 году инсульта. Курдскому политику было 83 года. Талабани начал политическую карьеру в юношестве, вступив в Демократическую партию Курдистана (ДПК), однако в 1975 году он покинул ее и основал оппозиционный ДПК Патриотический союз Курдистана. Приоритетами нового политического движения он провозгласил мир, демократию, права человека и самоопределение

Власти Иракского Курдистана, где на прошлой неделе прошел референдум о независимости, объявили неделю траура в связи с кончиной бывшего президента страны. Глава региона Масуд Барзани заявил, что уход политика из жизни стал невосполнимой утратой. В свою очередь иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади назвал Талабани "верным партнером" и отметил, что его мудрости и решимости будет особенно не хватать в сложное время, когда стоит задача сохранения "единства Ирака и арабо-курдского братства".

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