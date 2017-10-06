США решили отменить экономические санкции против Судана

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. США приняли решение отменить экономические санкции в отношении Судана, введенные 20 лет назад. Об этом объявили в пятницу официальные лица администрации американского президента Дональда Трампа.

При этом Судан останется в составляемом Госдепартаментом списке стран, поддерживающих терроризм. Кроме того, часть карательных мер, принятых против властей Судана из-за насилия в провинции Дарфур, будет сохранена.

Обосновывая вступающее в силу 12 октября решение об отмене торгового эмбарго и ряда ограничений, отрезавших Хартум от глобальной финансовой системы, официальные лица заявили на специальном брифинге, что Белый дом удовлетворен тем, что "правительство Судана продолжает добиваться прогресса в таких областях, как противодействие террористам и соблюдение прав человека". "Мы также отмечаем позитивные действия со стороны правительства Судана по сохранению режима прекращения огня в конфликтных районах страны, облегчение гуманитарного доступа на всей территории Судана и продолжающееся сотрудничество с США в урегулировании региональных конфликтов", - указали представители администрации.

В то же время они предупредили, что США будут и дальше "оказывать давление" на Хартум, чтобы не допустить "затухания этого прогресса". "Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него такая возможность появится, - добавили официальные лица. - США будут предпринимать усилия, направленные на улучшение отношений с Суданом".

В январе еще не покинувший пост президента Барак Обама распорядился временно снять финансовые ограничения в отношении Судана. Указывалось, в частности, что если правительство страны будет "поддерживать те позитивные действия, которые оно предпринимает на протяжении последних шести месяцев", то физические и юридические лица в США "в целом смогут заключать сделки с лицами и организациями в Судане, а собственность правительства, находящаяся под американской юрисдикцией, будет разблокирована". Подчеркивалось и сотрудничество Хартума с Вашингтоном "в сферах борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов".

Предполагалось, что в июле временная отмена санкций будет заменена на постоянную, но Трамп дал еще три месяца своим помощникам для того, чтобы они пришли к окончательному решению.

Судан и КНДР

На спецбрифинге также подчеркивалось, что правительство Судана взяло на себя обязательства "не заключать каких-либо военных сделок" с КНДР и "выполнять все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН", принятые в связи с тем, что Пхеньян не выказывает намерений отказаться от своих ядерной и ракетной программ.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, один из представителей администрации указал, что это не было условием отмены карательных мер против Хартума. "Насколько мы знаем, у Судана нет дипломатических отношений с Северной Кореей, и не ожидается, что это изменится", - заметил он.

Вашингтон ранее не раз обвинял Хартум в поддержании военных связей с Пхеньяном и вводил санкции против ряда суданских юридических лиц, инкриминируя нарушение положений американского Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Череда санкций

США впервые ввели карательные меры против Хартума в 1997 году еще при Билле Клинтоне за нарушения прав человека в стране и террористическую угрозу. Помимо торгового эмбарго они, в частности, включали в себя блокирование активов суданского правительства, находящихся на американской территории.

В 2006 году Вашингтон расширил санкции, обвинив Судан в содействии насилию в Дарфуре. Там в 2003 году из-за противоречий между арабской частью населения, которое опирается на поддержку Хартума, и темнокожими местными земледельцами вспыхнул вооруженный конфликт. Число его жертв оценивается в 300 тыс. человек, около 2 млн были вынуждены покинуть свои дома. Правительство США заявляло тогда, что считает происходящие в Дарфуре трагические события геноцидом.

В октябре 2006 года возглавлявший Белый дом Джордж Буш - младший подписал "Закон о мире в Дарфуре и ответственности за происходящие там события", а также прилагающийся к нему исполнительный указ об ужесточении санкций. В соответствии с этим документами, США ввели адресные карательные меры против "лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества" в Дарфуре. Помимо этого, гражданам США запрещалось заключать или осуществлять какие-либо сделки, связанные с нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслями Судана.

На спецбрифинге один из представителей администрации, не вдаваясь в подробности, пояснил, что, поскольку Судан не исключен из списка стран - спонсоров терроризма, в котором числятся также Иран и Сирия, то в отношении Хартума остаются в силе запрет на поставки американского оружия и ограничения на оказание финансовой помощи.