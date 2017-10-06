Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по данным следствия, был сбит пассажирский самолет Being в Донбассе, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Звезда" бывший майор ВСУ Юрий Батурин.

"Это 156-й зенитно-ракетный полк, город Золотоноша", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кому принадлежал "Бук".

Бывший украинский офицер, по информации канала, попросил убежища у России, чтобы поделиться подробностями катастрофы. В частности, он рассказал, что сразу после крушения колонна военной техники, в составе которой был "Бук", останавливалась на территории его командного пункта. При этом Батурин отметил, что сам выстрел он не фиксировал.

"До момента трагедии произошло перебазирование ЗРК "Бук" в ту точку стояния, откуда был произведен выстрел, - отметил Батурин. - В моем личном разговоре с водителями, теми, которые занимались перебазированием техники, мне эту информацию [о том, что они переместили технику в точку дислокации, откуда была выпущена ракета] подтвердили практически все в полном составе".

Ранее следственные органы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также заявили об обнаружении новых доказательств, подтверждающих пуск ракеты из ЗРК "Бук" с подконтрольной Киеву территории.

Расследование трагедии

Пассажирский самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две трети которых являлись подданными Нидерландов.

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Ранее расследование обстоятельств катастрофы проводил Совет по безопасности Нидерландов (СБН), а 28 сентября 2016 года свою версию - предварительные результаты уголовного расследования - представила международная ССГ, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. По их данным, следствие располагает якобы "неопровержимыми доказательствами" того, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит с территории, подконтрольной ополченцам.

Глава следственной группы признал при этом, что данные, представленные в свое время Российской Федерацией, следствие по сути проигнорировало. Соответствующие данные в октябре 2015 года обнародовал российский концерн "Алмаз-Антей". В частности, концерн представил подтвержденные натурными экспериментами выводы расследования, в соответствии с которыми самолет был обстрелян из ЗРК "Бук", однако не из указанного СБН квадрата, а из района населенного пункта Зарощенское, находившегося в день катастрофы под контролем украинских военных.