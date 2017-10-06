Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по данным следствия, был сбит пассажирский самолет Being в Донбассе, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Звезда" бывший майор ВСУ Юрий Батурин.
"Это 156-й зенитно-ракетный полк, город Золотоноша", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кому принадлежал "Бук".
Бывший украинский офицер, по информации канала, попросил убежища у России, чтобы поделиться подробностями катастрофы. В частности, он рассказал, что сразу после крушения колонна военной техники, в составе которой был "Бук", останавливалась на территории его командного пункта. При этом Батурин отметил, что сам выстрел он не фиксировал.
"До момента трагедии произошло перебазирование ЗРК "Бук" в ту точку стояния, откуда был произведен выстрел, - отметил Батурин. - В моем личном разговоре с водителями, теми, которые занимались перебазированием техники, мне эту информацию [о том, что они переместили технику в точку дислокации, откуда была выпущена ракета] подтвердили практически все в полном составе".
Ранее следственные органы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также заявили об обнаружении новых доказательств, подтверждающих пуск ракеты из ЗРК "Бук" с подконтрольной Киеву территории.
Пассажирский самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две трети которых являлись подданными Нидерландов.
Ранее расследование обстоятельств катастрофы проводил Совет по безопасности Нидерландов (СБН), а 28 сентября 2016 года свою версию - предварительные результаты уголовного расследования - представила международная ССГ, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. По их данным, следствие располагает якобы "неопровержимыми доказательствами" того, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит с территории, подконтрольной ополченцам.
Глава следственной группы признал при этом, что данные, представленные в свое время Российской Федерацией, следствие по сути проигнорировало. Соответствующие данные в октябре 2015 года обнародовал российский концерн "Алмаз-Антей". В частности, концерн представил подтвержденные натурными экспериментами выводы расследования, в соответствии с которыми самолет был обстрелян из ЗРК "Бук", однако не из указанного СБН квадрата, а из района населенного пункта Зарощенское, находившегося в день катастрофы под контролем украинских военных.