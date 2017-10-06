В Бостоне на массовых мероприятиях усилят меры безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Меры безопасности на концертах и спортивных мероприятиях в Бостоне (штат Массачусетс) будут усилены после трагедии, произошедшей в Лас-Вегасе, где 64-летний Стивен Пэддок расстрелял участников фестиваля кантри-музыки.

Об этом сообщило в пятницу информационное агентство AP со ссылкой на шефа полиции Бостона Уильяма Эванса.

По его словам, решение об усилении мер безопасности принято в связи с появившимися в ходе расследования данных о том, что Пэддок изучал окрестности бостонского Центра искусств, а также арендовал номера в отелях, окна которых выходили на концертные площадки в Лас-Вегасе и Чикаго.

Как отметил шеф полиции Бостона, меры безопасности будут усилены на концертах и спортивных состязаниях. Кроме того, сотрудники полиции Бостона намерены обсудить с владельцами отелей дополнительные меры безопасности с учетом того, что Пэддок сумел пронести в свой номер 23 единицы оружия.