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СМИ: власти США планируют отменить закон о сокращении выбросов в атмосферу

Международная панорама
6 октября, 20:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, октября. /ТАСС

Ущерб от закона может превысить $33 млрд

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Американское Агентство по охране окружающей среды планирует отменить без последующей замены закон о сокращении загрязняющих атмосферу выбросов Clean Power Plan (план "Чистая энергия"), который был принят в годы правления президента Барака Обамы.

Об этом сообщила в пятницу газета Politico, в распоряжение которой попал 43-страничный проект предложения природоохранного ведомства по отказу от постановления.

В документе подчеркивается, что предложенный Обамой в 2015 году план по сокращению выбросов электростанций нарушает закон. Согласно акту, США к 2030 году должны сократить объемы выбросов на 32% ниже показателя, которого они достигали в 2005 году. "Согласно разъяснению, представленному в этом уведомлении, закон выходит за пределы компетенции Агентства по охране окружающей среды и будет отменен", - указывается в тексте.

В проекте также подчеркивается, что ущерб от закона может превысить $33 млрд. При этом в ведомстве подчеркивают, что пока не определились с тем, последует ли какая-либо замена данному регулирующему акту, "и если да, то в чем она будет выражаться". Дальнейшие действия, как сообщается, будут согласованы с Белым домом.

Президент США Дональд Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно обещал отменить данное постановление. Как отмечает газета, такой шаг приведет к долгому судебному процессу с защитниками природы и критике со стороны демократов. США в июле также начали процесс выхода из Парижского соглашения. американский лидер заявлял, что договоренность является невыгодной для страны.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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