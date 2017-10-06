Венецианская комиссия раскритиковала антикоррупционные законопроекты Украины

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ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия "За демократию через право" Совета Европы (Венецианская комиссия) выступила в пятницу с критическими замечаниями в адрес украинских властей в связи с законопроектами об Антикоррупционном суде и о создании специализированной антикоррупционной палаты при Верховном суде.
Об этом сообщается в заявлении комиссии.
Отметив, что "целый ряд положений законопроекта №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда является хорошей основой для создания специализированного суда по борьбе с коррупцией, комиссия в то же время "выступила с целым рядом рекомендаций, направленных на то, чтобы избежать, чтобы подобный закон был признан неконституционным".
"С тем, чтобы избежать возникновения каких-либо сомнений относительно неконституционности данного законодательного акта, Венецианская комиссия призывает президента Петра Порошенко в кратчайшие сроки выдвинуть собственный законопроект относительно создания антикоррупционных судов". "Он должен основываться на рекомендациях Венецианской комиссии. Нынешний же законопроект (законопроект №6011) следует отозвать", - говорится в заявлении.
Комиссия, в частности, отмечает, что данный законопроект политизирует процесс назначения судей, что противоречит независимости судебной власти. В том, что касается законопроекта №6529, то эксперты отметили, что он предусматривает создание отдельных антикоррупционных палат в судах, а не отдельного суда.
Комиссия особо подчеркивает, что "коррупция является одной из основных проблем Украины, причем некоторые элементы ее судебной системы уже на протяжении многих лет рассматриваются как малоэффективные, политизированные и коррумпированные". "Потребуется много лет для того, чтобы завершить ведущуюся сейчас реформу, которая, однако, является весьма многообещающей и пользуется значительной поддержкой".