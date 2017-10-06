Председатель Нобелевского комитета: усилия ядерных держав по разоружению недостаточны

Госдепартамент одобрил продажу систем ПРО Саудовской Аравии на $15 млрдМеждународная панорама 6 октября, 22:44
Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцамиСпорт 6 октября, 22:15
Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 годСпорт 6 октября, 22:04
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серииСпорт 6 октября, 22:00
Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛСпорт 6 октября, 21:59
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея ПутинаОбщество 6 октября, 21:19
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходовЭкономика и бизнес 6 октября, 21:17
Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСЛО, 6 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ядерные державы не делают достаточно для выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года.
Такое мнение в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС выразила Берит Райсс-Андерсен - председатель Норвежского нобелевского комитета, присудившего премию мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).
"Ядерное разоружение является обязательством, которое ядерные державы уже на себя взяли. На этой платформе стоит и их политика. ДНЯО не дает им права вечно оставаться ядерными державами. Данная премия, а также стратегия, применяемая ICAN, напоминают им об этом, поскольку совершенно очевидно, что эти страны не делают достаточно для выполнения своих обязательств по ДНЯО, а именно - осуществления реализуемых процессов по сокращению ядерных вооружений", - сказала она.
При этом, как отметила собеседница агентства, премию, присужденную ICAN, не следует считать критическим выпадом в адрес ядерных держав и их союзников, как уже успели заявить многие норвежские комментаторы. В комитете признают, что выполнение обязательств по ДНЯО для Великобритании, Китая, России, США и Франции значительно сложнее, чем для присоединившихся к договору стран, не обладающих ядерными арсеналами.
"Эту премию следует скорее рассматривать как побуждение ядерных держав и НАТО - в составе альянса несколько таких стран - к действию, а также как напоминание об их обязательствах по ДНЯО, - отметила собеседница агентства. - Едва ли можно спорить с тем, что цель - сделать мир свободным от ядерного оружия. Такое обязательство эти страны уже на себя взяли. Так что мы не критикуем, а скорее говорим, что пришло время приступить к работе".
"Эффектом от присуждения премии, от поддержки инициатив ICAN скорее всего будет привлечение еще большего внимания к данным проблемам", - отметила Райсс-Андерсен.
Она выразила надежду на то, что премия в конечном итоге поможет побудить ядерные державы к реализации программ ядерного разоружения под международным контролем. В заявлении комитета было особо подчеркнуто, что премия мира 2017 года является не только признанием заслуг ICAN, но и призывом к членам ядерного клуба приступить к постепенному уничтожению 15 тыс. существующих в мире ядерных зарядов.
Райсс-Андерсен считает международный запрет ядерного оружия необходимым условием для всеобщего ядерного разоружения. Она говорит, что ICAN удалось вдохнуть новую жизнь в дискуссию о ядерном оружии и выступить с рядом важных инициатив, касающихся разоружения. Председатель комитета отмечает, что стратегия ICAN заключается в том, чтобы добиваться широкой общественной поддержки идей разоружения и запрета ядерного оружия.
По словам Райсс-Андерсен, в ICAN подчеркивают, что хотя по условиям ДНЯО члены ядерного клуба и имеют монопольное право обладать ядерным оружием, у них "нет монополии контролировать общественную дискуссию [по вопросу о ядерном разоружении] и определять то, каковы должны быть необходимые в этой области международные решения".
"Я уверена, что когда большинство стран мира подпишут конвенцию о запрете ядерного оружия, это вынудит ядерные державы действовать более активно и признать, что разоружение является единственным возможным решением ядерной проблемы, а также обязательством, которое они уже на себя взяли, - отметила Райсс-Андерсен. - Необходимо предпринять новые шаги к ядерному разоружению, а ядерные державы должны приложить реальные усилия для сокращения своих арсеналов. Это имеет первостепенное значение".