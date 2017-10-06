Председатель Нобелевского комитета: усилия ядерных держав по разоружению недостаточны

ОСЛО, 6 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ядерные державы не делают достаточно для выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года.

Такое мнение в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС выразила Берит Райсс-Андерсен - председатель Норвежского нобелевского комитета, присудившего премию мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Напоминание, а не критика

"Ядерное разоружение является обязательством, которое ядерные державы уже на себя взяли. На этой платформе стоит и их политика. ДНЯО не дает им права вечно оставаться ядерными державами. Данная премия, а также стратегия, применяемая ICAN, напоминают им об этом, поскольку совершенно очевидно, что эти страны не делают достаточно для выполнения своих обязательств по ДНЯО, а именно - осуществления реализуемых процессов по сокращению ядерных вооружений", - сказала она.

При этом, как отметила собеседница агентства, премию, присужденную ICAN, не следует считать критическим выпадом в адрес ядерных держав и их союзников, как уже успели заявить многие норвежские комментаторы. В комитете признают, что выполнение обязательств по ДНЯО для Великобритании, Китая, России, США и Франции значительно сложнее, чем для присоединившихся к договору стран, не обладающих ядерными арсеналами.

"Эту премию следует скорее рассматривать как побуждение ядерных держав и НАТО - в составе альянса несколько таких стран - к действию, а также как напоминание об их обязательствах по ДНЯО, - отметила собеседница агентства. - Едва ли можно спорить с тем, что цель - сделать мир свободным от ядерного оружия. Такое обязательство эти страны уже на себя взяли. Так что мы не критикуем, а скорее говорим, что пришло время приступить к работе".

Нобелевское эхо

"Эффектом от присуждения премии, от поддержки инициатив ICAN скорее всего будет привлечение еще большего внимания к данным проблемам", - отметила Райсс-Андерсен.

Она выразила надежду на то, что премия в конечном итоге поможет побудить ядерные державы к реализации программ ядерного разоружения под международным контролем. В заявлении комитета было особо подчеркнуто, что премия мира 2017 года является не только признанием заслуг ICAN, но и призывом к членам ядерного клуба приступить к постепенному уничтожению 15 тыс. существующих в мире ядерных зарядов.

Запрет необходим

Райсс-Андерсен считает международный запрет ядерного оружия необходимым условием для всеобщего ядерного разоружения. Она говорит, что ICAN удалось вдохнуть новую жизнь в дискуссию о ядерном оружии и выступить с рядом важных инициатив, касающихся разоружения. Председатель комитета отмечает, что стратегия ICAN заключается в том, чтобы добиваться широкой общественной поддержки идей разоружения и запрета ядерного оружия.

По словам Райсс-Андерсен, в ICAN подчеркивают, что хотя по условиям ДНЯО члены ядерного клуба и имеют монопольное право обладать ядерным оружием, у них "нет монополии контролировать общественную дискуссию [по вопросу о ядерном разоружении] и определять то, каковы должны быть необходимые в этой области международные решения".

"Я уверена, что когда большинство стран мира подпишут конвенцию о запрете ядерного оружия, это вынудит ядерные державы действовать более активно и признать, что разоружение является единственным возможным решением ядерной проблемы, а также обязательством, которое они уже на себя взяли, - отметила Райсс-Андерсен. - Необходимо предпринять новые шаги к ядерному разоружению, а ядерные державы должны приложить реальные усилия для сокращения своих арсеналов. Это имеет первостепенное значение".