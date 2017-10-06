Задержанным по делу о попытке взрыва дома в Париже предъявят обвинения

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура выдвинет обвинения против трех человек, задержанных в рамках следствия относительно попытки взрыва жилого дома на западе Парижа. Об этом сообщил в пятницу прокурор столицы Франсуа Моленс.

Он подтвердил ранее появившиеся сведения о том, что в ночь на понедельник в одном из домов по улице Шанез на западе Парижа были обнаружены четыре баллона с бытовым газом. Два из них были размещены внутри подъезда и два - у входа в него. "Также там были установлены две канистры с бензином и еще четыре ведра с бензином, в которых в общей сложности находились 33 литра бензина. Бензин был разлит и вокруг", - сказал Моленс.

Он также сообщил, что "рядом был найден мобильный телефон с выведенными из него оголенными проводами, который, по мнению саперов, должен был служить для поджога бензина за которым последовал был взрыв газа". "В этом случае масштабы разрушений были бы просто трагическими", - сказал прокурор.

Подозрительные звонки

Он привел данные следствия о том, что той ночью на данный мобильный телефон были сделаны несколько звонков, которые, однако, не позволили подорвать самодельное устройство. "Телефон, с которого были сделаны три звонка, был затем найден брошенным недалеко от данного дома", - сказал прокурор.

Задержание главного подозреваемого, Аймена А, стало возможным по тем отпечаткам пальцев, которые он оставил на канистрах и на одном из баллонов с газом. "Этот человек работал шофером, а также подрабатывал в пиццерии. С ноября 2016 года он был внесен в базу данных на радикальных исламистов, представляющих угрозу для безопасности Франции", - сказал прокурор.

Были также задержаны и его родственники Амин А. и Сами Б, также внесенные в списки потенциально опасных экстремистов. При обыске в квартире Сами Б. были найдены три баллона с газом и пять мобильных телефонов, различные электронные компоненты и много кассовых чеков, указывающих на закупки бензина.

У Амина А. было найдено много электронной техники, а также устройство для выявления тайно установленных микрофонов. В машине у Аймена Б. были обнаружены маски для того, чтобы полностью скрывать лица.

В то же время прокурор признал, что причины, по которым была предпринята попытка взрыва дома, не известны. Моленс сообщил, что следствие ведется по статьям "попытка убийства в составе преступной группировки, преследующей террористические цели", "попытка разрушения здания с террористической целью", "перевозка взрывного устройства преступным сообществом с террористической целью" и "создание преступной группировки с целью проведения одного или нескольких убийств людей".