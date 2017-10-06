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Число погибших при атаке в Нигере американских военных возросло до четырех

Международная панорама
6 октября, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось о трех погибших в результате нападения

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пентагон подтвердил гибель еще одного американского военнослужащего в результате произошедшего в среду нападения на юго-западе Нигера, таким общее число жертв среди американских военных достигло четырех. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Нападение произошло неподалеку от границы с Мали, где боевики несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило, что "три военнослужащих США и одного военного партнерского государства" были убиты в то время, как Соединенные Штаты предоставляли консультирование и помощь в контртеррористических операциях нигерийских сил безопасности, примерно в 200 км к северу от города Ниамей на юго-западе Нигера. В заявлении также отмечалось что двое американских военнослужащих были ранены и эвакуированы в стабильном состоянии в Региональный медицинский центр Landstuhl в Германии.

Силы США находятся в Нигере для обеспечения подготовки и безопасности вооруженных сил страны при противодействии насильственным экстремистским организациям в регионе.

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