Число погибших при атаке в Нигере американских военных возросло до четырех

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пентагон подтвердил гибель еще одного американского военнослужащего в результате произошедшего в среду нападения на юго-западе Нигера, таким общее число жертв среди американских военных достигло четырех. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Нападение произошло неподалеку от границы с Мали, где боевики несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило, что "три военнослужащих США и одного военного партнерского государства" были убиты в то время, как Соединенные Штаты предоставляли консультирование и помощь в контртеррористических операциях нигерийских сил безопасности, примерно в 200 км к северу от города Ниамей на юго-западе Нигера. В заявлении также отмечалось что двое американских военнослужащих были ранены и эвакуированы в стабильном состоянии в Региональный медицинский центр Landstuhl в Германии.

Силы США находятся в Нигере для обеспечения подготовки и безопасности вооруженных сил страны при противодействии насильственным экстремистским организациям в регионе.