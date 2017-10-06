Sky: большинство консерваторов в британском парламенте не желает отставки Мэй

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ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство депутатов Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии не желает немедленной отставки премьер-министра Терезы Мэй. К такому выводу пришел в пятницу телеканал Sky News на основании проведенного опроса парламентариев, которым был задан вопрос хотят ли они, чтобы Мэй уже сейчас заявила об уходе с поста лидера партии и главы правительства.
Ответить на него согласились лишь 103 из 285 опрошенных членов фракции тори. 100 депутатов высказались против отставки, а трое ее поддержали.
Телеканал также сообщил, что у Мэй состоялся разговор с ее предшественником - Дэвидом Кэмероном, который, как утверждается, выразил главе правительства свою полную поддержку.
Разговоры об отставке Мэй возникли после ее речи, произнесенной 4 октября перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим числом накладок и символических совпадений: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бумагу на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, а затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась одна из букв.
В пятницу британский политик и парламентарий Грант Шеппс, который в 2012-2015 годах занимал должность председателя тори, призвал Мэй к уходу в отставку и заявил, что его позицию разделяют 30 депутатов-консерваторов в Палате общин и еще "один-два члена кабинета министров" (согласно существующим правилам, для того, чтобы организовать выборы нового лидера тори, с подобной инициативой должны выступить не менее 48 депутатов парламентской фракции консерваторов).
После этих слов Мэй выступила со специальным заявлением, в котором заверила общественность, что она обладает полной поддержкой своего правительства.