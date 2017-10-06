Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: предполагаемые атаки на дипломатов США происходили в двух отелях Гаваны

Международная панорама
6 октября, 23:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, октября. /ТАСС

Власти США ввели ограничения на размещение своего персонала в этих гостиницах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Предполагаемые "акустические атаки" на персонал американского посольства на Кубе происходили в пользующихся большой популярностью гаванских отелях Capri и Nacional. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

Смотрите также
Здание посольства США в Гаване

Звуки Гаваны: "таинственные" подробности акустических атак на посольство США

"За последние несколько месяцев многие сотрудники посольства США в Гаване подверглись специфическим атакам, - говорится в документе. - Нападения произошли как в местах проживания дипломатов США, так и в двух отелях: Capri и Nacional.

В связи с этим власти США "ввели ограничения на размещение [своего персонала] в этих отелях". Во внешнеполитическом ведомстве также перечислили симптомы пострадавших - "боли в ушах, потеря слуха, головокружение, головные боли, упадок сил, проблемы со сном и когнитивные нарушения".

Несколько дней назад отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политика Трампа в отношении Кубы
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
3
В Москве эвакуировали спортивный клуб в "Олимпийском" после телефонного звонка
4
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от Испании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама