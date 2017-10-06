Госдеп: предполагаемые атаки на дипломатов США происходили в двух отелях Гаваны

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Предполагаемые "акустические атаки" на персонал американского посольства на Кубе происходили в пользующихся большой популярностью гаванских отелях Capri и Nacional. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"За последние несколько месяцев многие сотрудники посольства США в Гаване подверглись специфическим атакам, - говорится в документе. - Нападения произошли как в местах проживания дипломатов США, так и в двух отелях: Capri и Nacional.

В связи с этим власти США "ввели ограничения на размещение [своего персонала] в этих отелях". Во внешнеполитическом ведомстве также перечислили симптомы пострадавших - "боли в ушах, потеря слуха, головокружение, головные боли, упадок сил, проблемы со сном и когнитивные нарушения".

Несколько дней назад отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.