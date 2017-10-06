Госминистр ОАЭ считает визит саудовского короля в РФ успехом всех арабских стран

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КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Продуктивность визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в РФ является успехом всех арабских государств. С таким комментарием по поводу поездки саудовского монарха в Москву выступил в пятницу государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш.
"Большой успех визита короля Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда] в Россию - это успех всех арабов", - написал на своей странице в Twitter госминистр ОАЭ. По мнению Гаргаша, важная роль Эр-Рияда "служит общим интересам арабских государств", а его дипломатическая активность нивелирует влияние отдельных соседних стран в арабском мире.
Как считает госминистр иностранных дел ОАЭ, "идеологическая и политическая роль Саудовской Аравии оказывает позитивное влияние на все арабские страны", а саудовский монарх в настоящее время определяет для арабов "направление политического компаса".
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом в среду вечером. В четверг у монарха состоялись переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых они обменялись мнениями по международной проблематике, уделив особое внимание положению на Ближнем Востоке. Стороны также подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и других сферах, результатом чего стало подписание по итогам переговоров внушительного пакета соглашений.