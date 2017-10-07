CNN: Стивен Пэддок до стрельбы в Лас-Вегасе посещал европейские и ближневосточные страны

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 2 октября, до этого совершил 20 круизов по морю, во время которых посетил ряд государств, в том числе европейских и ближневосточных. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По сведениям его источников, данную информацию получили следователи, которые пытаются установить мотивы поступка Пэддока. Американец, как выяснилось, побывал, в частности, в портовых городах в Испании, Италии, Греции, Иордании и ОАЭ. В ряде поездок его сопровождала подруга Мэрилу Дэнли. Ее допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Телеканал не располагает точной информацией о том, с какой именно целью Пэддок посещал указанные страны. На борту круизных лайнеров, на которых он путешествовал, имелись казино. Ранее власти заявляли, что Пэддок получал доходы от азартных игр.