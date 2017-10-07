Глава МИД Саудовской Аравии считает, что санкции против РФ скоро могут снять

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предполагает, что международные санкции в отношении России могут в скором времени быть сняты. Об этом глава МИД королевства рассказал в ходе интервью, показанного в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах продолжения сотрудничества Саудовской Аравии и РФ в условиях возможного ужесточения санкций.

Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король Саудовской Аравии прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению российского президента Владимира Путина. Визит называют историческим, так как это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств. Визит короля Саудовской Аравии завершится 8 октября.