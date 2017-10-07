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Глава МИД Саудовской Аравии считает, что санкции против РФ скоро могут снять

Международная панорама
7 октября, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Адель аль-Джубейр прибыл в РФ в составе делегации короля Саудовской Аравии

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предполагает, что международные санкции в отношении России могут в скором времени быть сняты. Об этом глава МИД королевства рассказал в ходе интервью, показанного в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

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"Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах продолжения сотрудничества Саудовской Аравии и РФ в условиях возможного ужесточения санкций.

Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король Саудовской Аравии прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению российского президента Владимира Путина. Визит называют историческим, так как это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств. Визит короля Саудовской Аравии завершится 8 октября.

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Темы
Санкции в отношении России Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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