NBC: в США арестован канадец в связи с планами атак в многолюдных местах Нью-Йорка

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НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американские власти арестовали канадца, который планировал устроить диверсии во время музыкальных концертов, в местах концентрации людей и на автотрассах Нью-Йорка. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.
По данным источников телекомпании, участник заговора был вдохновлен терактами, совершенными террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), и бойней в Лас-Вегасе (штат Невада).