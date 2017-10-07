NBC: в США арестован канадец в связи с планами атак в многолюдных местах Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американские власти арестовали канадца, который планировал устроить диверсии во время музыкальных концертов, в местах концентрации людей и на автотрассах Нью-Йорка. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По данным источников телекомпании, участник заговора был вдохновлен терактами, совершенными террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), и бойней в Лас-Вегасе (штат Невада).