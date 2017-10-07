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Глава МИД Саудовской Аравии: страна не нарушает партнерство с США, сотрудничая с РФ

Международная панорама
7 октября, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Адель аль-Джубейр подчеркнул, что решать вопросы, возникающие на Ближнем Востоке, можно только общими усилиями

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Партнерству США и Саудовской Аравии не угрожает развитие отношений королевства с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в пятницу.

"Наши отношения с США - это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем", - заявил глава МИД. Он отметил, что крепкие отношения как с Россией, так и с США поспособствуют успешному разрешению проблем, возникающих в регионе.

Аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Визит называют историческим, так как это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. Визит завершится 8 октября.

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Персоны
Джубейр, Адель, аль- Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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