Times: визит короля Саудовской Аравии в Москву говорит о росте влияния РФ в регионе

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Первый в истории государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву наглядно демонстрирует ту роль, которую РФ играет в ближневосточном регионе. Об этом пишет газета The Times.

По мнению британского издания, данный визит "свидетельствует о росте влияния РФ на Ближнем Востоке, по мере того, как США увиливают [от принятия решений] в этом регионе". The Times в связи с этим подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии "достигли соглашений в областях обороны и инвестиций", то есть в тех двух сферах, "где Америка обычно была привилегированным партнером Эр-Рияда".

Газета напоминает, что саудоаравийские власти с удовлетворением восприняли приход в Белый дом Дональда Трампа на смену Бараку Обаме, который "расстроил исторических союзников Вашингтона" тем, что "отошел от выполнения исторической лидерской роли Америки на Ближнем Востоке и стал заниматься продвижением либерального идеализма". Трамп же совершил в Эр-Рияд свой первый зарубежный визит на посту президента и был комплиментарен по отношению к саудовским властям, назвав их "великолепными".

Но несмотря на это, противоречия в предвыборной программе Трампа, с одной стороны, заявившего о намерении снова сделать Америку великой, а с другой поставивший интересы США на первое место, косвенно обернулись тем, что Вашингтон "не участвует в ближневосточных войнах и дрязгах". "Столкнувшись с этим, сильные мира на Ближнем Востоке не знают, что же в действительности сулит [им] будущее. Господин Путин заполняет этот пробел", - утверждает газета.

Состоявшиеся в четверг в Кремле переговоры президента РФ Владимиром Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда придали импульс развитию отношений между Москвой и Эр-Риядом. Глава российского государства и саудовский монарх обменялись мнениями по международной проблематике, уделив особое внимание положению на Ближнем Востоке.

Лидеры двух стран подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и других сферах. Зримым воплощением высказанной ими готовности к кооперации стал внушительный пакет документов, подписанных по итогам переговоров.