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Минюст США: трем лицам грозит пожизненное заключение за планы взрывов в Нью-Йорке

Международная панорама
7 октября, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, октября. /ТАСС

Отмечается, что задержанные планировали совершить атаки в период Рамадана летом 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Власти США предъявили трем лицам обвинения в заговоре с целью совершить теракты в Нью-Йорке, в том числе взрывы на Таймс-сквер и в метро. Обвиняемым в случае признания вины грозит пожизненное заключение, об этом сообщило в пятницу министерство юстиции США в сообщении, поступившем в отделение ТАСС в Нью-Йорке.

Задержанными являются 19-летний гражданин Канады Абдурахман эль-Бахнасави, 19-летний гражданин США Талха Харун, взятый под стражу в Пакистане, и 37-летний гражданин Филиппин Расселл Салик. "Эти три человека, связываясь друг с другом с помощью мессенджеров с выходом в интернет, замышляли совершить взрывы и устроить стрельбу в густонаселенных районах Нью-Йорка во время священного поста в месяц Рамадан в 2016 году от имени ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ]. Эль-Бахнасави приобрел материалы для изготовления взрывных устройств и снял помещение, расположенное в пределах поездки на машине от Нью-Йорка, для изготовления взрывных устройств и инсценировки предстоящих нападений", - уточняется в сообщении минюста.

По его данным, американец Харун встречался с экспертами в области применения взрывчатых веществ в Пакистане и планировал приехать в Нью-Йорк, чтобы действовать заодно с эль-Бахнасави. Роль третьего соучастника заключалась в переводе денег в США для финансирования подготовки и осуществления заговора.

Ранее в пятницу телекомпания NBC сообщила об аресте в США гражданина Канады в связи с планами атак в многолюдных местах Нью-Йорка. По информации телекомпании, этот человек был вдохновлен терактами, совершенными ИГ.

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