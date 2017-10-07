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Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ

Международная панорама
7 октября, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

Представитель оборонного ведомства Эрик Пэхон заявил, что террористы, даже если они потеряют большую часть занимаемой территории, будут и дальше совершать диверсии

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Министерство обороны США не считает, что действия правительственной армии президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России приведут к полному уничтожению группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать высказывания официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова по ситуации в Сирии.

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В частности, Конашенков заявил о том, что американская военная база в сирийском Эт-Танфе превратилась в "черную дыру", откуда совершают вылазки боевики ИГ, и что со вступлением в борьбу с ИГ российских ВКС подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10%, "причем на освобожденной от ИГ территории Сирии нет никаких следов американского присутствия".

"Эти заявления не соответствуют действительности, - утверждал Пэхон. - Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ), даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории".

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По словам Пэхона, американские войска находятся на территории Сирии, поскольку "ведут борьбу с терроризмом, и будут продолжать оказывать помощь силам партнеров до тех пор, пока ИГИЛ остается угрозой". "Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ, - указал он. - При этом сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов".

Пэхон также выразил мнение Пентагона, что "сирийские и российские усилия при продвижении на восток сосредоточены главным образом на том, чтобы взять под свой контроль территорию, ключевые объекты инфраструктуры и ресурсы".

В своем заявлении Конашенков напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 30 сентября 2015 года около 90% территории Сирии находилось под прямым или косвенным контролем террористов. "Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", - заметил представитель Минобороны РФ.

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