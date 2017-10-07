Посол РФ в США: работа в космосе может стать примером выстраивания отношений двух стран

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Совместная и подчас самоотверженная работа членов экипажа Международной космической станции (МКС), а также другие примеры сотрудничества в космосе могут послужить моделью для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в пятницу заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил об исторической стыковке "Союз - Аполлон", о полетах американских шаттлов к станции "Мир". По словам посла, сегодня российские космонавты и американские астронавты вместе занимаются исследованиями, "рискуют своими жизнями, полагаются друг на друга".
"Это та модель, которую нам нужно использовать при выстраивании серьезных и позитивных долгосрочных отношений между нашими странами", - отметил дипломат.
Премьерный показ новой российской космической драмы "Салют-7" состоялся в киноклубе посольства РФ в США. Среди приглашенных на премьеру были соотечественники, изучающие русский язык молодые американцы, студенты Кармеловского института русской истории и культуры.
В основу сюжета фильма лег реальный инцидент из советской истории освоения космоса. В 1985 году автоматическая станция "Салют-7" перестала отвечать на команды с Земли. Ее падение могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим для спасения станции послали на орбиту двух космонавтов.
Перед началом фильма в фойе гостям был презентован международный арт-проект "Скафандр". Его развитием в России занимается общественное движение "Юнити" при поддержке "Роскосмоса" и NASA. Авторы проекта хотели привлечь внимание мировой общественности к проблеме онкологических заболеваний. Для этого дети, больные раком, разрисовали несколько настоящих космических скафандров, один из которых вскоре будет доставлен на Международную космическую станцию и окажется в открытом космосе.