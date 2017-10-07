Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рождения

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте президента Абхазии.

"От имени многонационального народа Республики Абхазия, руководства государства и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. За годы Вашей работы на посту президента Российской Федерации произошли поистине исторические изменения, связанные со значительным укреплением роли России в мире, ростом политического и военного могущества Российского государства, развитием экономики и повышением уровня жизни граждан", - говорится в поздравлении.

По словам Хаджимбы, Путин пользуется "колоссальным авторитетом в абхазском народе за личный вклад в содействие решению важнейших вопросов обеспечения безопасности, социально-экономического развития, упрочения международных позиций республики".

"Абхазия заинтересована в дальнейшем всемерном укреплении отношений с Российской Федерацией, в полноценной реализации договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между нашими государствами", - подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии пожелал главе российского государства крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.