Глава Армении поздравил Владимира Путина с днем рождения

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян в субботу поздравил Владимира Путина с юбилеем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в президентской пресс-службе.

"Президент Серж Саргсян сегодня в телефонном разговоре поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем и высказал ему добрые пожелания", - отметили в администрации. Президент республики также направил юбиляру поздравительное послание.

"Искренне желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в достижении поставленных целей на благо дальнейшего развития России, повышения благосостояния ее граждан и упрочения роли страны в мировой политике".

Саргсян "с признательностью" отметил "личный вклад" Владимира Путина "в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран". "Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами", - констатировал руководитель Армении. По его мнению, это, "несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

"Всегда искренне рад встречам с Вами, которые носят открытый, доверительный и партнерский характер, благодаря установленным между нами дружеским отношениям", - указал Саргсян. Он уверен, что "интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур".

Президент Армении "от всей души" пожелал Владимиру Путину "крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго".