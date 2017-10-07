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СМИ: США рассчитывают на долгосрочное военное присутствие в Норвегии

Международная панорама
7 октября, 11:21 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 7, октября. /ТАСС

Ранее в правительстве Норвегии заявляли, что американские морпехи, размещенные на территории гарнизона Вэрнес в январе 2017, будут оставаться там лишь временно, пишет газета Klassekampen

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ОСЛО, 7 октября. /ТАСС/. США рассчитывают установить долгосрочное военное присутствие в Норвегии. Как сообщила в субботу газета Klassekampen, на это указывают полученные ей документы Корпуса морской пехоты США.

В правительстве Норвегии неоднократно подчеркивали, что американские морпехи, размещенные на территории гарнизона Вэрнес на западе страны в январе 2017, будут оставаться там лишь временно. В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия добровольно обязалась не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, если только на королевство не совершено нападение или не существует реальной угрозы такого нападения. В минобороны настаивают, что Норвегия продолжает придерживаться политики неразмещения, поскольку американские военные будут сменяться на ротационной основе. Кроме того, срок действия норвежско-американской программы военного сотрудничества, в рамках которой морпехи США тренируются в Норвегии, сейчас ограничен 2018 годом и должен регулярно продлеваться норвежским правительством.

При этом, как указывает Klassekampen, еще в сентябре 2016 года - до прибытия 285 морпехов в Вэрнес - в бумагах Корпуса морской пехоты говорилось, что там будет "установлено долгосрочное ротационное присутствие". В американских документах, датированных декабрем того же года, приводятся планы строительства в Норвегии военной инфраструктуры - бараков, здания для размещения системы командования и управления, ангаров для истребителей F-35, вертолетов MV-22 и транспортника C-130. Строительство должно быть закончено к 2021 году, при этом конкретное место постройки зданий не указано. Документы, текст которых частично вымаран, были предоставлены изданию в соответствии с положениями американского закона о свободе информации.

Источники Klassekampen в правительстве и норвежских вооруженных силах подтверждают тот факт, что военное и политическое руководство страны считает присутствие американских солдат в королевстве постоянным. В мае командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Нил Нельсон заявил порталу military.com о возможности наращивания американской группировки в Норвегии и переброски в Вэрнес еще 400 морпехов. Гарнизон Вэрнес примыкает к одноименному военному аэродрому и аэропорту города Тронхейм. На территории близлежащих коммун расположены склады с военной техникой США, которые были созданы в горах центральной Норвегии еще в 80-х годах прошлого века.

Российские дипломаты ранее неоднократно подчеркивали, что присутствие американских военных в Норвегии "ведет к дестабилизации обстановки в Северном регионе" и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что в присутствие американских военных в Вэрнесе будет непрерывным, хотя формально и осуществляется на ротационной основе.

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