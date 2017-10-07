Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продлевающий на год особый статус Донбасса. Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

"Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", - говорится в сообщении.

Верховная рада 6 октября приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября нынешнего года истекает срок действия принятого в 2014 году закона "О предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей". Этот документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих Минских соглашений.

Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса, Рада обусловила его вступление в силу условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".