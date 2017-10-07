СМИ: следователи установили связь теракта в Манчестере с Германией

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БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Брат исполнителя теракта в британском Манчестере, в результате которого в мае погибли 22 человека, контактировал с состоятельными бизнесменами ливийского происхождения в Германии. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании и ФРГ.
Хашем Абеди, младший брат смертника Салмана Абеди, как минимум два раза был замечен в Германии в районе городов Лейпциг и Вайсенфельс. В Вайсенфельсе, население которого составляет 40 тыс. человек, относительно многочисленная ливийская община, пишет газета.
Бизнесмены, с которыми контактировал Абеди-младший, подозреваются в отмывании денег. Информацию о них немецкие следователи получили от британских спецслужб после теракта. Поездки брата смертника в Германию могут указывать на финансирование нападения в Манчестере с территории ФРГ, полагают в спецслужбах.
Хашем Абеди был задержан в мае в Ливии по подозрению в связях с ИГ и в соучастии в организации теракта.