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СМИ: следователи установили связь теракта в Манчестере с Германией

Международная панорама
7 октября, 12:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, октября. /ТАСС

По данным следствия, младший брат смертника Салмана Абеди, контактировал в ФРГ с состоятельными бизнесменами ливийского происхождения, которые подозреваются в отмывании денег

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БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Брат исполнителя теракта в британском Манчестере, в результате которого в мае погибли 22 человека, контактировал с состоятельными бизнесменами ливийского происхождения в Германии. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании и ФРГ.

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Хашем Абеди, младший брат смертника Салмана Абеди, как минимум два раза был замечен в Германии в районе городов Лейпциг и Вайсенфельс. В Вайсенфельсе, население которого составляет 40 тыс. человек, относительно многочисленная ливийская община, пишет газета.

Бизнесмены, с которыми контактировал Абеди-младший, подозреваются в отмывании денег. Информацию о них немецкие следователи получили от британских спецслужб после теракта. Поездки брата смертника в Германию могут указывать на финансирование нападения в Манчестере с территории ФРГ, полагают в спецслужбах.

Хашем Абеди был задержан в мае в Ливии по подозрению в связях с ИГ и в соучастии в организации теракта.

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