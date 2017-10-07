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Опрос: почти 70% американцев не считают Трампа "здравомыслящим лидером"

Международная панорама
7 октября, 13:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

При этом работу Дональда Трампа на посту президента США не одобряют 67% граждан страны, свидетельствуют данные опроса

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Менее четверти американцев уверены, что их страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют обнародованные данные опроса, проведенного совместно агентством Associated Press (AP) и социологической службой NORC, действующей при Чикагском университете.

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Как отмечают социологи, лишь 24% жителей США с оптимизмом смотрят на будущее страны. В июне этого года при проведении аналогичного опроса данный показатель был на 10% выше. В основном такой спад произошел из-за республиканцев. Так, в июне 60% сторонников правящей партии признались, что одобряют направление, в котором движется страна. Сейчас же их число упало до 44%.

Президент США Дональд Трамп, согласно опросу, сталкивается с потерей популярности. Его работу на высшем государственном посту не одобряют 67% американцев, включая приблизительно одну треть республиканцев. При этом почти 70% граждан страны говорят, что Трамп не является "здравомыслящим лидером", а более 60% не одобряют его действия во внешней политике, по решению иммиграционного и расового вопросов. Кроме того, 92% демократов и 69% американцев, не относящих себя ни к одной из крупных партий, уверены, что Трамп "не совсем или совершенно не понимает" проблемы, с которыми сталкивается страна.

Всего 42% республиканцев полагают, что президент хорошо разбирается в вопросах, которые встают перед государством, еще 32% считают, что он понимает их "довольно хорошо". Больше всего американцы недовольны реформой системы здравоохранения, которую Трамп обещал провести. 68% респондентов не одобряют шаги, которые он предпринимает по решению этой проблемы.

Стоит заметить, что американцы уважают Конгресс США еще меньше, чем хозяина Белого дома. Так, лишь 18% опрошенных признались, что они одобряют работу законодателей Палаты представителей и Сената.

В опросе, который проводился с 28 сентября по 2 октября, приняли участие 1150 совершеннолетних американцев.

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