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Экс-президент Бразилии считает абсурдной политику Трампа в отношении Латинской Америки

Международная панорама
7 октября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Дилма Руссефф в эфире телеканала "Россия-1" отметила, что "решение венесуэльской проблемы путем военной силы и вторжения" было бы одним из самых больших шагов назад

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф назвала "абсурдной" политику президента США Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки, в частности Венесуэлы и Кубы. Такое мнение она выразила в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

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"Я считаю, что с точки зрения Латинской Америки Трамп - это катастрофа. Мы видели на днях, с каким выражением радости он говорил о решении венесуэльской проблемы путем военной силы и вторжения. Это было бы одним из самых больших шагов назад", - сказала она.

Руссефф подчеркнула, что Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Уругвай и другие страны континента "живут в мире уже более 140 лет и невозможно, чтобы эта ситуация изменилась к худшему, а внутренние проблемы Венесуэлы решались путем военного вмешательства". "Всем известно, к каким тяжелым последствиям привело использование военной силы со стороны США в Ираке и Афганистане, поэтому я считаю политику Трампа в Латинской Америке абсурдной. Не говоря уже о том, что он предлагает в отношении Кубы - это шаг назад", - заключила Руссефф.

Экс-президент США Барак Обама в декабре 2014 года объявил о решении нормализовать отношения с Кубой, так как политика изоляции островного государства не принесла результата. В 2015 году после более чем 50-летнего перерыва в Вашингтоне и Гаване возобновили работу посольства обеих стран, были отменены многие ограничения, действовавшие в отношении Кубы. Однако новая администрация Трампа решила занять более жесткую позицию по отношению к кубинским властям. Отношения двух стран стали еще более напряженными после причинения вреда здоровью работавшим на острове дипломатам из США в результате неких "акустических атак", источник которых пока не установлен.

Вашингтон за последний год ужесточил санкционный режим в отношении Венесуэлы, персональные ограничения были введены против президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которого Белый дом назвал диктатором. Ранее Трамп выразил надежду на то, что страны ЕС последуют примеру американских властей и введут санкции в отношении властей Венесуэлы, а также заявил, что не исключает возможности проведения военной операции в Венесуэле.

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Персоны
Руссефф, Дилма Трамп, Дональд
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Уругвай Бразилия Аргентина Венесуэла
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